Jour J pour la publication du dossier Epstein par le gouvernement Trump
information fournie par AFP 19/12/2025 à 03:55

Un manifestant tient une pancarte appelant à la publication de tous les documents du dossier Epstein, à l'extérieur du Capitole de Washington, le 12 novembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

En 2024, Donald Trump avait fait campagne avec la promesse de publier le dossier Epstein. De retour à la Maison Blanche, il a exhorté sa base à tourner la page. Contraint par le Congrès, le président américain doit finalement tenir son engagement vendredi.

Après avoir renâclé à s'exécuter jusqu'à l'ultime délai prévu par la loi, le gouvernement du milliardaire républicain doit publier dans la journée les documents en sa possession dans cette affaire qui agite les Etats-Unis depuis de nombreuses années.

Car la mort du financier Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019 avant son procès pour crimes sexuels, a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.

S'il avait promis des révélations fracassantes en campagne, Donald Trump a finalement pris à contre-pied ses partisans en les sommant de passer à autre chose, qualifiant désormais l'affaire de "canular" instrumentalisé par l'opposition démocrate.

Mais faute d'avoir pu empêcher le Congrès d'adopter une loi visant à apporter la plus grande transparence dans ce dossier, le président américain a dû la promulguer le 19 novembre. Le texte donnait 30 jours au gouvernement pour s'exécuter, soit jusqu'à vendredi.

- "Faire diversion" -

Cette loi fait obligation au ministère de la Justice de publier l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur Jeffrey Epstein, sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires.

Le président américain Donald Trump écoute sa ministre de la Justice, Pam Bondi, lors d'une réunion à la Maison Blanche à Washington, le 23 octobre 2025 ( AFP / Jim WATSON )

L'inconnue persiste sur la portée des révélations à attendre.

"La vérité c'est que nous ne savons pas ce que le ministère de la Justice fera demain", a déclaré jeudi à la chaîne CNN l'élu démocrate Robert Garcia.

"Ce que nous savons, c'est ce qu'ils ont fait par le passé: ils ont essayé de dissimuler, ils ont essayé de faire diversion", a-t-il accusé.

En juillet, le ministère de la Justice et le FBI avaient annoncé dans un memorandum n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires ou de nouvelles poursuites.

L'annonce avait enflammé la base "MAGA" de Donald Trump.

Les documents attendus pourraient embarrasser nombre de personnalités, notamment du monde des affaires, de la politique ou du spectacle, qui gravitaient dans l'orbite du financier. Y compris Donald Trump, longtemps proche de Jeffrey Epstein, jusqu'à leur brouille dans les années 2000.

- "Amis démocrates d'Epstein" -

Le milliardaire, qui était alors lui aussi une figure de la jet-set new-yorkaise, a toujours démenti avoir eu connaissance de son comportement criminel et assure avoir rompu avec lui bien avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

Image non-datée publiée le 12 décembre 2025 par des élus démocrates à la Chambre américaine des représentants montrant Donald Trump (à gauche) aux côtés de Jeffrey Epstein (au centre) ( House Oversight Democrats / HANDOUT )

La semaine dernière, des élus de l'opposition avaient publié une nouvelle série de photos sur lesquelles on voit notamment Jeffrey Epstein en compagnie de l'ex-président démocrate Bill Clinton, d'entrepreneurs à succès comme Bill Gates ou Richard Branson, ou encore du cinéaste Woody Allen.

Donald Trump y apparaît également, en compagnie de femmes au visage occulté.

"Il est temps pour le ministère de la Justice de publier le dossier", ont lancé jeudi ces élus après avoir rendu publiques 68 nouvelles photos obtenues des légataires de Jeffrey Epstein.

La Maison Blanche avait soutenu la semaine dernière que "l'administration Trump a fait plus pour les victimes d'Epstein que les démocrates n'ont jamais fait, en publiant des milliers de pages de documents et en appelant à de nouvelles enquêtes sur les amis démocrates d'Epstein".

L'opposition s'inquiète pour sa part d'une possible manipulation du dossier avant sa publication.

Deux sénateurs démocrates ont ainsi réclamé dans une lettre ouverte à l'inspecteur général du ministère de la Justice un "audit indépendant" pour garantir que rien n'ait été "ni manipulé ni dissimulé".

Donald Trump
