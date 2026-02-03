 Aller au contenu principal
Marathon Petroleum a amélioré sa rentabilité opérationnelle en 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:10

Pour l'exercice 2025, le bénéfice net attribuable à Marathon Petroleum s'est élevé à 4 milliards de dollars, soit 13,22 USD par action diluée, contre un bénéfice net de 3,4 MdsUSD (10,08 USD par action diluée) pour l'exercice 2024.

L'Ebitda ajusté est en hausse de 6,2% sur un an, s'élevant à 12 MdsUSD pour 2025. Au quatrième trimestre 2025, celui-ci est ressorti à 3,5 MdsUSD, contre 2,1 MdsUSD à la même période en 2024.

Cette croissance s'explique principalement par la performance du segment Raffinage & Marketing. Après une année 2024 marquée par des marges plus faibles, le groupe américain spécialisé dans le transport et la distribution de pétrole a bénéficié sur l'année 2025 d'une amélioration des marges de raffinage et d'une utilisation élevée des capacités (94 % sur l'année).

En outre, le segment Midstream a continué de croître de manière stable grâce à une augmentation des tarifs et des volumes transportés.

Les liquidités générées par les activités opérationnelles ont connu une légère baisse, s'établissant à 8,3 MdsUSD, contre 8,7 MdsUSD l'année précédente.

