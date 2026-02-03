Marathon Petroleum a amélioré sa rentabilité opérationnelle en 2025
03/02/2026
L'Ebitda ajusté est en hausse de 6,2% sur un an, s'élevant à 12 MdsUSD pour 2025. Au quatrième trimestre 2025, celui-ci est ressorti à 3,5 MdsUSD, contre 2,1 MdsUSD à la même période en 2024.
Cette croissance s'explique principalement par la performance du segment Raffinage & Marketing. Après une année 2024 marquée par des marges plus faibles, le groupe américain spécialisé dans le transport et la distribution de pétrole a bénéficié sur l'année 2025 d'une amélioration des marges de raffinage et d'une utilisation élevée des capacités (94 % sur l'année).
En outre, le segment Midstream a continué de croître de manière stable grâce à une augmentation des tarifs et des volumes transportés.
Les liquidités générées par les activités opérationnelles ont connu une légère baisse, s'établissant à 8,3 MdsUSD, contre 8,7 MdsUSD l'année précédente.
