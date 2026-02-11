Marathon ferme la raffinerie de pétrole de Catlettsburg, Kentucky, en raison d'une coupure d'électricité

par Nicole Jao

Marathon Petroleum MPC.N a fermé sa raffinerie de Catlettsburg, dans le Kentucky, en raison d'une brève interruption de l'alimentation électrique mardi soir, a indiqué mercredi IIR Energy, un organisme de surveillance du secteur.

L'installation est restée hors service mercredi, a indiqué IIR Energy dans une note.

"En raison d'une brève interruption de l'alimentation électrique d'un tiers hier soir, les conditions d'exploitation de la raffinerie de Catlettsburg ont rendu le brûlage à la torche nécessaire", a déclaré un porte-parole de Marathon mercredi.

Le raffineur basé à Findlay, dans l'Ohio, n'a pas voulu préciser si l'installation était de nouveau opérationnelle, ni le calendrier de son redémarrage.

La raffinerie de Catlettsburg transforme les pétroles bruts doux et acides en essence, distillats, fioul lourd et autres produits pétroliers.