Marathon ferme la raffinerie de Catlettsburg (Kentucky), d'une capacité de 255 000 bpj, en raison d'une interruption de l'alimentation électrique

information fournie par Reuters • 11/02/2026 à 18:39

Marathon Petroleum MPC.N a fermé sa raffinerie de 255 000 barils par jour à Catlettsburg, Kentucky, en raison d'une interruption de l'alimentation électrique hier soir, a déclaré IIR Energy mercredi.

Marathon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.