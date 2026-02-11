Marathon ferme la raffinerie de Catlettsburg (Kentucky), d'une capacité de 255 000 bpj, en raison d'une interruption de l'alimentation électrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Marathon Petroleum MPC.N a fermé sa raffinerie de 255 000 barils par jour à Catlettsburg, Kentucky, en raison d'une interruption de l'alimentation électrique hier soir, a déclaré IIR Energy mercredi.
Marathon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
