Trump a dit n'avoir pris aucune décision définitive concernant l'Iran

par Matt Spetalnick, Maayan Lubell et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir informé mercredi le ‌Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu'il recevait à la Maison blanche, de sa volonté de poursuivre les discussions sur le nucléaire entreprises avec l'Iran afin de déterminer si la conclusion d'un accord était possible.

Venu à Washington ​avec une semaine d'avance sur le calendrier initial de sa visite en raison du cycle de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran la semaine dernière, Benjamin Netanyahu entendait pousser pour que Donald Trump élargisse les discussions avec Téhéran au-delà du nucléaire, notamment au programme balistique iranien - qu'Israël veut limiter - et à d'autres questions sécuritaires.

Cette rencontre, la septième entre les deux dirigeants depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir en janvier 2025, ​a été plus discrète que les précédentes et fermée aux médias.

Leurs discussions à huis clos ont duré près de trois heures et ont été décrites par Donald Trump comme "très bonnes". Aucune décision majeure n'a été actée, a également fait savoir le président américain.

Benjamin Netanyahu a souligné "les besoins ​sécuritaires de l'Etat d'Israël dans le contexte de négociations" entre Washington et Téhéran, ont déclaré dans un communiqué ⁠les services du Premier ministre israélien à l'issue de la réunion.

Plus tôt cette semaine, Donald Trump a réitéré sa menace de frapper l'Iran si aucun accord n'était conclu, tandis que Téhéran a ‌prévenu qu'il répondrait avec fermeté à toute attaque, faisant craindre un embrasement régional incontrôlable.

Le président américain a également réaffirmé son soutien à la sécurité d'Israël, allié de longue date des Etats-Unis et ennemi juré de l'Iran.

Il a répété lors d'interviews mardi à des médias américains qu'il déciderait d'une action "très forte" en cas d'échec des négociations, ajoutant toutefois ​penser que Téhéran voulait un accord. "Pas d'armes nucléaires, pas de missiles", a-t-il dit ‌à la chaîne télévisée Fox Business à propos de ce qui constituerait un bon accord, sans donner plus de détails.

"PRÉFÉRENCE" POUR UN ACCORD

S'exprimant via ⁠son réseau social Truth à l'issue de sa réunion avec Benjamin Netanyahu, le locataire républicain de la Maison blanche a déclaré que "rien de définitif n'a été décidé, hormis le fait que j'ai insisté pour que les négociations avec l'Iran continuent afin de voir si un accord peut être réalisé".

"J'ai fait savoir au Premier ministre que c'est une préférence", a-t-il ajouté à propos d'un accord avec l'Iran. "Si ce n'est pas possible, nous verrons bien ⁠quelles seront les conséquences". La dernière fois ‌que l'Iran s'est décidé contre un accord avec les Etats-Unis, ceux-ci ont frappé en juin dernier ses sites nucléaires, a rappelé le président américain.

Donald Trump avait déclaré mardi ⁠au site d'information Axios qu'il envisageait d'envoyer un deuxième porte-avions et son groupe aéronaval au Proche-Orient.

L'arrivée de Benjamin Netanyahu à la Maison blanche a été plus discrète que par le passé; il est entré dans le ‌bâtiment à l'abri des regards et des caméras. L'ambassade d'Israël à Washington a publié une photo montrant le Premier ministre israélien et son hôte échanger une poignée de mains.

Contrairement aux précédentes ⁠visites du dirigeant israélien, le groupe de journalistes accrédités à la Maison blanche n'a pas été autorisé à entrer dans le Bureau ovale en ⁠entame de la rencontre. On ne connaissait pas dans ‌l'immédiat les raisons de ce protocole inhabituel.

LE PROGRAMME BALISTIQUE ? "NON NÉGOCIABLE", DIT TÉHÉRAN

Selon des sources au fait de la question, Israël craint que pour éviter une guerre, Washington ne finisse par se résoudre à conclure un ​accord limité au nucléaire, sans imposer de restrictions au programme de missiles balistiques de l'Iran ni la fin de son ‌soutien à des groupes comme le Hamas et le Hezbollah. Des représentants israéliens ont exhorté les Etats-Unis à ne pas croire aux promesses de Téhéran.

Il était attendu que Benjamin Netanyahu et Donald Trump discutent mercredi de la possibilité d'une action militaire ​en cas d'échec de la voie diplomatique avec l'Iran, a déclaré l'une des personnes proches du dossier.

Les deux dirigeants sont "convenus de poursuivre leur coordination et leur échange étroits", ont dit mercredi les services du Premier ministre israélien dans leur communiqué.

Téhéran a répété être disposé à discuter de limites à son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions le visant, tout en excluant la possibilité d'inclure son programme balistique dans les ⁠négociations.

Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mercredi que la question des missiles balistiques était "non négociable".

Outre la question iranienne, il était attendu que Donald Trump et Benjamin Netanyahu s'entretiennent mercredi de la situation dans la bande de Gaza où, depuis le cessez-le-feu annoncé entre Israël et le Hamas, le plan en 20 points de Donald Trump se trouve au point mort.

De profonds désaccords demeurent notamment sur la question du désarmement du Hamas et du retrait progressif des troupes israéliennes, qui occupent encore près de la moitié du territoire de l'enclave.

"Nous avons discuté des progrès considérables réalisés à Gaza, et dans la région en général", a déclaré le président américain après la réunion.

(Matt Spetalnick et Trevor Hunnicutt à Washington, Maayan Lubell à Jérusalem, avec la contribution de Rami Ayyub à Jérusalem, Idrees Ali, Phil Stewart et ​Steve Holland à Washington; version française Tangi Salaün et Jean Terzian)