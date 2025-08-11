MARA Holdings va acquérir 64% de la filiale d'EDF Exaion

MARA Holdings MARA.O va acquérir une participation de 64% dans Exaion, filiale d'EDF, pour un montant de 168 millions de dollars (137,6 millions d'euros) en numéraire, a annoncé l'énergéticien français lundi.

La société américaine spécialisée dans l'énergie et les infrastructures numériques pourra augmenter sa participation dans Exaion jusqu'à 75% d'ici 2027 pour environ 127 millions de dollars supplémentaires sous réserve de la réalisation de certains objectifs, a indiqué EDF dans un communiqué.

Selon les termes de l'accord, EDF resterait client de la start-up de services numériques Exaion et conserverait une participation minoritaire.

La transaction, menée par la structure de capital-risque du groupe EDF Pulse Ventures, devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2025, a ajouté l'énergéticien.

(Rédigé par Kate Entringer)