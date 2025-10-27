MapLight Therapeutics valorisée à 787 millions de dollars : ses actions bondissent pour ses débuts au Nasdaq

Les actions de MapLight Therapeutics

MPLT.O ont ouvert 11,8 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq lundi, donnant au développeur de médicaments une évaluation de 787 millions de dollars.