MapLight Therapeutics valorisée à 787 millions de dollars : ses actions bondissent pour ses débuts au Nasdaq
27/10/2025

Les actions de MapLight Therapeutics

MPLT.O ont ouvert 11,8 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq lundi, donnant au développeur de médicaments une évaluation de 787 millions de dollars.

