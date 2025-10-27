MapLight Therapeutics, développeur de médicaments, évalué à 704,3 millions de dollars après son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6, 10 et 11)

Le développeur de médicaments MapLight Therapeutics, soutenu par l'actionnaire majoritaire Novo Holdings, est évalué à 704,3 millions de dollars dimanche avant son introduction sur le Nasdaq, alors que les introductions en bourse dans le secteur de la biotechnologie montrent des signes de reprise après un gel de plusieurs mois.

La société basée à Redwood City, en Californie, a fixé le prix de son introduction en bourse à 17 dollars par action. Les actions de la société commenceront à être négociées sur le Nasdaq lundi sous le symbole "MPLT".

La société a vendu 14,75 millions d'actions lors de l'introduction en bourse, ce qui lui a permis de lever 250,8 millions de dollars.

Le mois d'octobre a été relativement calme sur le marché des introductions en bourse, l'essentiel de l'activité provenant d'opérations examinées par la SEC avant la fermeture du gouvernement.

Le principal candidat-médicament expérimental de MapLight, ML-007C-MA, est actuellement développé pour traiter la schizophrénie et les hallucinations et délires causés par la maladie d'Alzheimer.

La société attend les résultats de l'essai sur la schizophrénie au second semestre 2026 et ceux de l'essai sur la maladie d'Alzheimer au second semestre 2027.

L'entreprise a été la première à recourir à la règle des 20 jours rarement utilisée pour les introductions en bourse après le début de la fermeture du gouvernement américain au début du mois d'octobre, alors qu'elle cherchait à contourner la fermeture de la SEC pour s'introduire en bourse.

Outre Novo Holdings, MapLight est soutenue par l'organisation à but non lucratif Catalyst4, fondée par Sergey Brin, cofondateur de Google.

LB Pharmaceuticals LBRX.O a mis fin à la période de sécheresse en faisant son entrée à New York le mois dernier - la première introduction en bourse d'envergure dans le domaine de la biotechnologie depuis février, tandis que le développeur de médicaments Evommune devrait faire son entrée en bourse le mois prochain.

T. Rowe Price Investment Management avait manifesté son intérêt pour l'achat d'actions de MapLight à hauteur de 40 millions de dollars dans le cadre de l'offre.

Par ailleurs, des fonds gérés par Goldman Sachs GS.N , une société de Wall Street, devraient acheter 476 707 actions de MapLight dans le cadre d'un placement privé simultané.