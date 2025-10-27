MapLight, soutenue par Novo, évaluée à 787 millions de dollars après un bond des actions au Nasdaq

MapLight Therapeutics MPLT.O a fait ses débuts sur le Nasdaq lundi avec une valorisation de 787 millions de dollars, devenant ainsi la première société à entrer en bourse en vertu d'une disposition réglementaire rarement utilisée depuis le début de la fermeture du gouvernement américain.

Les actions de la société basée à Redwood City, en Californie, qui développe des traitements pour les troubles du système nerveux central, ont ouvert à 19 dollars chacune, soit près de 12 % de plus que le prix de l'offre publique initiale, qui était de 17 dollars.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis étant fermée en raison de la fermeture du gouvernement, plus d'une demi-douzaine d'entreprises ont utilisé une disposition qui permet aux déclarations d'enregistrement de devenir automatiquement effectives 20 jours après leur dépôt, plutôt que d'attendre l'approbation de l'organisme de réglementation.

MapLight, soutenue par Novo Holdings, l'actionnaire majoritaire de Novo Nordisk, a levé 250,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 14,75 millions d'actions. Des affiliés du géant de Wall Street Goldman Sachs

GS.N ont acheté 476 707 actions de MapLight dans le cadre d'un placement privé simultané.

Le principal médicament expérimental candidat de la société, ML-007C-MA, fait actuellement l'objet d'études de phase intermédiaire pour traiter la schizophrénie, ainsi que les hallucinations et les délires causés par la maladie d'Alzheimer.

BIOTECH THAW

Les introductions en bourse dans le secteur de la biotechnologie font également un retour en force après un passage à vide de plusieurs mois. Le secteur a été confronté à l'incertitude réglementaire et à de faibles rendements, ce qui a découragé de nombreux émetteurs potentiels.

LB Pharmaceuticals LBRX.O , qui a fait ses débuts le mois dernier, a été la première biotech américaine à lever plus de 50 millions de dollars lors d'une introduction en bourse depuis février. Le développeur de médicaments Evommune devrait entrer en bourse le mois prochain.

"Le marché des introductions en bourse dans le domaine de la biotechnologie se dégèle lentement, mais il reste limité par les nombreuses introductions 2021-2023 qui se négocient encore en dessous de leur prix d'offre", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

"Cet environnement difficile fait qu'il est particulièrement difficile pour les sociétés en phase clinique précoce de convaincre les investisseurs, qui exigent une preuve de concept avec des données de phase ultérieure."

L'optimisme quant à de nouvelles réductions de taux par la Réserve fédérale a également stimulé le sentiment, le fonds négocié en bourse (ETF) S&P Biotech XBI.P ayant gagné plus de 20 % cette année.