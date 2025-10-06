 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MapLight, développeur de médicaments, vise une valorisation de 704,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des évaluations et des détails financiers au paragraphe 5, et du financement au paragraphe 6)

MapLight Therapeutics, une biotech en phase clinique soutenue par Novo Holdings, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 704,3 millions de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, dans un contexte de regain d'appétit des investisseurs pour les nouvelles émissions.

La société basée à Redwood City, en Californie, prévoit de lever 250,8 millions de dollars en offrant 14,8 millions d'actions au prix de 17 dollars chacune. Les actions devraient être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "MPLT"

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis s'est accélérée ces derniers mois, inversant le ralentissement observé au début de l'année - lorsque l'incertitude liée à la politique commerciale a freiné l'élan -, car les récentes inscriptions ont attiré une forte demande de la part des investisseurs.

Le mois dernier, la société de biotechnologie LB Pharmaceuticals LBRX.O a reçu un accueil chaleureux lors de son introduction en bourse.

MapLight développe des médicaments pour les troubles du système nerveux central, en particulier la schizophrénie et la psychose de la maladie d'Alzheimer, les troubles du spectre autistique et la maladie de Parkinson.

La société a déclaré une perte nette de 52,2 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 37,3 millions de dollars un an plus tôt.

En juillet, MapLight a levé environ 372,5 millions de dollars lors d'un tour de table co-dirigé par Forbion et Life Sciences at Goldman Sachs Alternatives.

Morgan Stanley, Jefferies, Leerink Partners et Stifel sont les souscripteurs de l'offre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LB PHARM
15,1400 USD NASDAQ +0,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme portant un bébé passe devant les photos des victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, au mémorial du massacre du festival Nova, à Réïm dans le sud d'Israël, le 6 octobre 2025 ( AFP / JOHN WESSELS )
    Les négociations indirectes pour mettre fin à la guerre à Gaza commencent en Egypte
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:45 

    Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à deux ans de guerre à Gaza ont commencé lundi en Egypte, mais elles pourraient prendre plusieurs jours, selon une source proche de ces discussions. Ces pourparlers sont ... Lire la suite

  • Défilé Chanel lors de la Fashion Week, le 6 octobre 2025 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Fashion Week: Matthieu Blazy déploie sa galaxie chez Chanel
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:11 

    C'était l'événement le plus attendu de cette Fashion Week parisienne: Matthieu Blazy a fait lundi soir ses débuts chez Chanel, avec une première collection qui revisite les codes fondateurs de la maison dans un dialogue entre passé et présent. Sous la verrière ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech et l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:40 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:15 

    Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank