MapLight, développeur de médicaments, vise une valorisation de 704,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

MapLight Therapeutics, une biotech en phase clinique soutenue par Novo Holdings, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 704,3 millions de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, dans un contexte de regain d'appétit des investisseurs pour les nouvelles émissions.

La société basée à Redwood City, en Californie, prévoit de lever 250,8 millions de dollars en offrant 14,8 millions d'actions au prix de 17 dollars chacune. Les actions devraient être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "MPLT"

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis s'est accélérée ces derniers mois, inversant le ralentissement observé au début de l'année - lorsque l'incertitude liée à la politique commerciale a freiné l'élan -, car les récentes inscriptions ont attiré une forte demande de la part des investisseurs.

Le mois dernier, la société de biotechnologie LB Pharmaceuticals LBRX.O a reçu un accueil chaleureux lors de son introduction en bourse.

MapLight développe des médicaments pour les troubles du système nerveux central, en particulier la schizophrénie et la psychose de la maladie d'Alzheimer, les troubles du spectre autistique et la maladie de Parkinson.

La société a déclaré une perte nette de 52,2 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 37,3 millions de dollars un an plus tôt.

En juillet, MapLight a levé environ 372,5 millions de dollars lors d'un tour de table co-dirigé par Forbion et Life Sciences at Goldman Sachs Alternatives.

Morgan Stanley, Jefferies, Leerink Partners et Stifel sont les souscripteurs de l'offre.