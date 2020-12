Mapfre AM obtient le label ISR pour deux fonds

(NEWSManagers.com) - La société de gestion espagnole Mapfre a obtenu le label ISR pour ses fonds Mapfre AM Capital Responsable et Mapfre AM Inclusion Responsable. Le second fonds est géré en partenariat avec La Financière Responsable dans laquelle Mapfre détient 25 %. Le fonds cherche à investir dans des entreprises qui s' engagent à promouvoir l' inclusion des personnes handicapées dans leurs effectifs.