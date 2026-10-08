Manus lève plus de 500 millions de dollars après son départ de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Butterfly Effect, la société mère de la start-up spécialisée dans l’IA Manus, a annoncé jeudi avoir bouclé un tour de table de plus de 500 millions de dollars, alors que l’entreprise reprend ses activités de manière indépendante après avoir dénoué l'acquisition de plus de 2 milliards de dollars de Meta META.O .

Ce tour de table a été co-dirigé par Boyu Capital et IDG Capital, avec la participation des investisseurs existants: Tencent, Sequoia China et ZhenFund.

Voici quelques détails:

* Manus développe des agents d’IA polyvalents capables d’effectuer de manière autonome des tâches telles que la recherche et l’automatisation, avec une intervention humaine minimale.

* En avril, Pékin a ordonné à Meta de dénouer son acquisition de Manus dans un contexte de surveillance accrue des investissements américains dans les start-ups chinoises développant des technologies d’IA de pointe.

* Manus a annoncé en août qu’elle reprendrait ses activités en tant que société indépendante et qu’elle supprimerait certaines données utilisateur dans le cadre de sa séparation d’avec Meta.

* Le site The Information a rapporté en juin que le chiffre d’affaires annualisé de Manus avait bondi à environ 500 millions de dollars, contre 100 millions au moment de son acquisition par Meta, et que la société envisageait de créer une coentreprise enregistrée en Chine, ouvrant ainsi la voie à une cotation à Hong Kong.