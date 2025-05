ManpowerGroup: une directrice de la stratégie nommée information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup a fait part jeudi soir des nominations de Becky Frankiewicz comme présidente et directrice de la stratégie, et de Ger Doyle qui lui succèdera comme président régional, Amérique du Nord, nominations qui prendront effet le 1er juin.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Becky Frankiewicz dirigera la stratégie de l'entreprise, y compris l'innovation, la stratégie commerciale et l'intégration de l'IA dans l'ensemble du groupe au niveau mondial.



Elle supervisera également le développement et l'exécution des plans stratégiques du groupe de services en ressources humaines pour ses marques fortes et distinctes que sont Manpower, Experis et Talent Solutions.





Valeurs associées MANPOWERGROUP 43,025 USD NYSE +0,67%