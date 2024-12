ManpowerGroup: un nouveau directeur pour les US information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup a annoncé la nomination de Ger Doyle, actuellement responsable d'Experis U.S., au poste de directeur national de ManpowerGroup U.S. à compter du 1er janvier 2025.



À ce titre, Ger Doyle supervisera les activités Experis, Manpower, Talent Solutions et Jefferson Wells de ManpowerGroup dans le pays et rendra compte à Becky Frankiewicz, présidente de la région Amérique du Nord et directrice commerciale.



Kye Mitchell, qui a rejoint ManpowerGroup en tant que président d'Experis Services en juin 2024 et qui occupait auparavant le poste de directeur des opérations chez Kforce, succédera à Ger Doyle en tant que responsable d'Experis U.S.





