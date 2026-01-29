 Aller au contenu principal
ManpowerGroup progresse : le chiffre d'affaires et le bénéfice du quatrième trimestre dépassent les attentes
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:17

29 janvier - ** Les actions du fournisseur de services d'emploi ManpowerGroup MAN.N augmentent de 7,04% à 31 dollars avant bourse

** MAN annonce un bénéfice par action ajusté de 92 cents au quatrième trimestre, contre 82 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 4,7 milliards de dollars contre 4,63 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA du T1 2026 devrait se situer entre 0,45 $ et 0,55 $ et le chiffre d'affaires du T1 2026 devrait augmenter de 6 % à 10 %

** Stabilisation continue en Amérique du Nord et en Europe, y compris une amélioration séquentielle en France et une croissance en tête du marché en Italie - selon la société.

** L'action a chuté de 48,49% en 2025

