ManpowerGroup bondit après avoir dépassé les prévisions de résultats au deuxième trimestre

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16 juillet - ** L'action du prestataire de services d'emploi ManpowerGroup MAN.N progresse de 11,5 % à 43,61 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse

** La société a dépassé les estimations des analystes concernant ses résultats du deuxième trimestre, grâce notamment à une forte demande aux États-Unis et en Amérique latine, entre autres

** MAN affiche au deuxième trimestre un BPA ajusté de 99 cents et un chiffre d’affaires de 4 860,2 millions de dollars, contre des estimations de BPA à 95 cents et de chiffre d’affaires à 4 721 millions de dollars – données LSEG

** La société prévoit pour le troisième trimestre un BPA dilué compris entre 0,96 et 1,06 dollar, tenant compte d’un effet de change défavorable de 2 cents

** Huit analystes sur onze attribuent à l'action la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 37 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 31,2 % depuis le début de l'année