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ManpowerGroup accroît de 24% son BPA au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 15:06

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ManpowerGroup publie un BPA de 0,71 USD pour les trois mois clos le 30 septembre 2026, contre 0,38 USD sur la même période de l'année précédente. En excluant les éléments exceptionnels du trimestre écoulé, le BPA s'est établi à 1,01 USD, en croissance de 24% à taux de change constants.

Le groupe américain de services en ressources humaines a vu ses revenus croître de 4%, à 4,8 MdsUSD ( 5% à taux de change constants et 6% en organique), sa marque principale Manpower ayant notamment enregistré des gains notables de parts de marché aux Etats-Unis.

"Nos marques Experis et Talent Solutions ont connu une amélioration séquentielle des tendances de leurs revenus, ce qui est encourageant. Nos performances à ce jour renforcent notre conviction que 2026 constitue un tournant pour l'entreprise", souligne également son PDG, Jonas Prising.

"Parallèlement, nous continuons à faire progresser notre transformation, en étendant sa mise en oeuvre au-delà des Etats-Unis, et à stimuler la croissance de nos marques et de nos régions, tout en restant sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d'économies", ajoute le dirigeant.

"Pour l'avenir, la combinaison d'une demande en hausse, d'une exécution rigoureuse et de progrès continus dans notre transformation place ManpowerGroup en bonne position pour générer une croissance durable et rentable", estime en outre Jonas Prising, qui anticipe un BPA compris entre 1,03 USD et 1,13 USD pour le 4e trimestre 2026.

En marge de cette publication, ManpowerGroup indique que son conseil d'administration a élu Becky Frankiewicz au poste de directrice générale, à compter du 1er janvier 2027. Occupant actuellement les fonctions de directrice de la stratégie, elle rejoindra également le conseil d'administration. Elle succédera ainsi à Jonas Prising, qui deviendra président exécutif du conseil.

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