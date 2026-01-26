MannKind progresse alors que la FDA met à jour l'étiquette de l'insuline inhalée Afrezza

26 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments MannKind MNKD.O augmentent de 8 % à 5,89 $ avant le marché

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé une nouvelle étiquette pour son produit d'insuline inhalée, Afrezza, utilisé au moment des repas pour contrôler la glycémie chez les adultes atteints de diabète

** La société affirme que la mise à jour donne aux médecins des étapes plus claires sur la façon de faire passer les patients de l'insuline injectée à la version inhalée

** L'Afrezza de MNKD est administré à l'aide d'un petit inhalateur au début des repas, selon la société

** Les études citées par le laboratoire montrent un meilleur contrôle des pics de glycémie après les repas - MNKD

** La société indique qu'Afrezza ne doit pas être utilisé par les personnes souffrant d'asthme, de BPCO ou les fumeurs en raison des risques respiratoires.

** Les effets secondaires les plus courants sont l'hypoglycémie, la toux et l'irritation de la gorge, selon la société.

** Les actions ont baissé d'environ 12 % en 2025