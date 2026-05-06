MannKind en hausse après un partenariat avec United Therapeutics pour un médicament inhalé destiné au traitement d'une maladie pulmonaire rare

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6 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique MannKind MNKD.O progresse de 8,4 % à 3,10 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un partenariat avec United Therapeutics UTHR.O pour développer une version inhalable du ralinepag, destinée au traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare qui provoque une élévation de la pression artérielle dans les poumons

** La société indique qu'United Therapeutics versera 5 millions de dollars d'avance; MannKind pourra percevoir jusqu'à 35 millions de dollars en paiements d'étapes et 10 % des ventes nettes

** United Therapeutics se chargera de la fabrication et des démarches réglementaires

** Précise que le médicament inhalé sera d'abord testé sur des volontaires sains, puis sur des patients atteints d'HAP

** Ajoute que le médicament, qui n'est pas encore approuvé, pourrait être étendu à d'autres maladies pulmonaires telles que la fibrose pulmonaire

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 50 % depuis le début de l'année