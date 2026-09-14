Manning, directeur des services bancaires aux entreprises chez Wells Fargo, prend sa retraite ; Biodrowski lui succédera

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Wells Fargo WFC.N a annoncé lundi que John Manning, vice-président exécutif et responsable de la couverture du marché des services bancaires aux entreprises, prendrait sa retraite à la fin de l'année après plus de trois décennies au sein de la banque.

Voici plus de détails:

* La carrière de M. Manning s'étend sur plus de 40 ans dans le secteur des services financiers, a précisé Wells Fargo.

* Rob Biodrowski, basé à Chicago, succédera à John Manning à la tête de la couverture du marché des services bancaires aux entreprises à partir de novembre.

* "Je suis honoré d’assumer ce rôle et de m’appuyer sur les bases solides que John et nos équipes ont établies", a déclaré M. Biodrowski dans un communiqué.

* M. Biodrowski occupe actuellement le poste de directeur de division pour le Midwest américain au sein des services bancaires aux entreprises de Wells Fargo.

* Il possède plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers, où il a occupé des postes de direction dans les domaines de la banque commerciale et de la banque d’investissement.

* Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la tête de la couverture du marché des services bancaires aux entreprises de Wells Fargo, M. Biodrowski dirigera plus de 2 000 banquiers au service de clients aux États-Unis et au Canada.

* Selon Wells Fargo, ce service s’adresse à des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel varie généralement entre 25 millions et 2 milliards de dollars, tous secteurs confondus.