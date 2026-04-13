Manitou annonce le décès de Jacqueline Himsworth
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 07:47
Jacqueline Himsworth a été actionnaire et administratrice historique de la société, elle oeuvre au passage de l'entreprise familiale au rang de référence mondiale. En 2017, elle prend la présidence du conseil d'administration de Manitou Group. Elle y incarne une gouvernance d'équilibre, veillant à préserver l'ADN de l'entreprise, alliant innovation technologique et proximité humaine. Avec une vision long terme, elle impulse les transformations nécessaires à la résilience et la pérennité du groupe. Dirigeante prévoyante, elle oeuvre à l'émergence de la nouvelle génération au sein du Conseil d'administration, afin de préparer l'avenir, garantissant ainsi la continuité de l'oeuvre familiale et la stabilité stratégique du groupe.
Le Conseil d'administration se réunira dans les prochains jours pour mettre en place les initiatives garantissant la continuité de la gouvernance, fidèle à l'esprit de stabilité et de transmission porté par Jacqueline Himsworth.
Valeurs associées
|21,4500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour. . Le pétrole rebondit au-delà de 100 dollars Alors qu'il était redescendu autour de 97 dollars ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Le tribunal correctionnel de Paris rend lundi son jugement à l'encontre du cimentier Lafarge et huit anciens responsables du groupe accusés de financement du terrorisme pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer