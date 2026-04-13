 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manitou annonce le décès de Jacqueline Himsworth
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 07:47

Le spécialiste du matériel de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement a dévoilé le décès de sa présidente du conseil d'administration.

Jacqueline Himsworth a été actionnaire et administratrice historique de la société, elle oeuvre au passage de l'entreprise familiale au rang de référence mondiale. En 2017, elle prend la présidence du conseil d'administration de Manitou Group. Elle y incarne une gouvernance d'équilibre, veillant à préserver l'ADN de l'entreprise, alliant innovation technologique et proximité humaine. Avec une vision long terme, elle impulse les transformations nécessaires à la résilience et la pérennité du groupe. Dirigeante prévoyante, elle oeuvre à l'émergence de la nouvelle génération au sein du Conseil d'administration, afin de préparer l'avenir, garantissant ainsi la continuité de l'oeuvre familiale et la stabilité stratégique du groupe.

Le Conseil d'administration se réunira dans les prochains jours pour mettre en place les initiatives garantissant la continuité de la gouvernance, fidèle à l'esprit de stabilité et de transmission porté par Jacqueline Himsworth.

Valeurs associées

MANITOU BF
21,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.04.2026 08:28 

    Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour. . Le pétrole rebondit au-delà de 100 dollars Alors qu'il était redescendu autour de 97 dollars ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Attendre un test du support
    DASSAULT SYSTEMES SA : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 13.04.2026 08:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Peu de risque à moyen terme
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 13.04.2026 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    Jugement pour Lafarge, accusé de financement du terrorisme en Syrie
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.04.2026 08:23 

    Le tribunal correctionnel de Paris rend lundi son jugement à l'encontre du cimentier Lafarge et huit anciens responsables du groupe accusés de financement du terrorisme pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank