Mandarine Gestion recrute une directrice de l’investissement responsable

Mandarine Gestion vient de recruter Candice Boclé en tant que directrice de l’investissement responsable. L’intéressée vient de Carmignac où elle était responsable des spécialistes produits ESG depuis 2020 à Londres.

Chez Mandarine, Candice Boclé sera chargée de poursuivre les travaux menés depuis plusieurs années par la société de gestion sur l’analyse extra-financière des entreprises et l’intégration de l’ESG dans les processus d’investissement. Elle interviendra également auprès de l’ensemble des parties prenantes pour promouvoir la finance durable, sensibiliser aux enjeux de l’investissement responsable et répondre aux évolutions règlementaires. Rattachée à la direction des investissements, Candice Boclé encadrera une équipe de cinq personnes dédiées à la recherche et à l’analyse ESG.

Cette arrivée s’inscrit dans la nouvelle dynamique de développement de Mandarine Gestion, qui a changé de dimension en début d’année, doublant de taille après sa fusion avec Meeschaert AM.

Candice Boclé a commencé sa carrière en 2008 chez Generali Investments, à Paris. Elle a rejoint l’équipe ISR de la société en 2012, où elle a notamment contribué au développement de la politique de vote et d’engagement actionnarial. En 2014, Candice Boclé a intégré Capital Group à Londres, où elle exerçait d’abord en tant que corporate governance senior analyst , ensuite en qualité d’ ESG specialist , développant l’ESG sur l’ensemble des classes d’actifs.

