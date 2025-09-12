 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mandarine Gestion recrute un commercial d’OFI AM
information fournie par Agefi Asset Management  12/09/2025 à 08:00

Mandarine Gestion vient de recruter Gauthier Duval en tant que responsable commercial distribution en France. Il rejoint l’équipe distribution retail, composée de quatre collaborateurs, et couvrira la Région Nord-Ouest, Nord et Grand-Est.

Gauthier Duval vient d’OFI Asset Management, où il a occupé le poste de responsable commercial réseaux et CGP (2022–2025), après avoir été sales development manager chez MyFunds Office (2021– 2022). Il a débuté sa carrière en tant qu’ equity derivative sales trader chez Aurel BGC (2020–2021).

Laurence Marchal

