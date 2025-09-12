Mandarine Gestion recrute un commercial d’OFI AM

Mandarine Gestion vient de recruter Gauthier Duval en tant que responsable commercial distribution en France. Il rejoint l’équipe distribution retail, composée de quatre collaborateurs, et couvrira la Région Nord-Ouest, Nord et Grand-Est.

Gauthier Duval vient d’OFI Asset Management, où il a occupé le poste de responsable commercial réseaux et CGP (2022–2025), après avoir été sales development manager chez MyFunds Office (2021– 2022). Il a débuté sa carrière en tant qu’ equity derivative sales trader chez Aurel BGC (2020–2021).

Laurence Marchal