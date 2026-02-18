Mandarine Gestion : François L'Hénoret nommé directeur commercial Wholesale

(AOF) - Société de gestion française, Mandarine Gestion annonce le renforcement de ses équipes commerciales avec l’arrivée de François L’Hénoret au poste de directeur commercial Wholesale. Fort de près de 20 ans d’expérience dans le développement commercial en gestion d’actifs, il couvrira le segment Wholesale en France (family offices, banques privées et multi-gérants) et pilotera le développement en Belgique et au Luxembourg, contribuant ainsi à soutenir la dynamique de croissance de la société.

Précédemment, François L'Hénoret occupait le poste de head of wholesale business development chez Montpensier Arbevel (2021-2025), où il était en charge du développement auprès des banques privées, multi-gérants, family offices et multi-family offices en France ainsi que de l'expansion en Belgique et en Suisse.

Auparavant, il était head of business development et membre du comité exécutif chez Sanso Investment Solutions (2018-2021).

Il a également occupé des fonctions commerciales chez Janus Henderson Investors (2015-2018), Rothschild & Co AM (2012-2015), Tocqueville Finance - Groupe La Banque Postale (2011-2012) et AXA IM (2010-2011).

Il a débuté sa carrière chez Oddo BHF en 2006.

François L'Hénoret est diplômé d'un Master en Finance de l'ESSCA.