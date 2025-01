Mandarine Gestion : Arnaud Ganet nommé directeur du développement

(AOF) - Mandarine Gestion annonce l’arrivée d’Arnaud Ganet en tant que directeur du développement. "Fort d’une expérience de 25 ans dans le développement commercial, en France et à l’international, Arnaud Ganet apporte une expertise reconnue dans la gestion d’actifs, couvrant une large diversité de classes d’actifs et de segments de clientèle", précise la société de gestion française. À ce poste stratégique, il pilotera les activités commerciales de Mandarine Gestion, tant sur le marché domestique qu’international, tout en supervisant les départements service client, marketing et communication.

Il jouera un rôle clé dans la consolidation de la position de Mandarine Gestion sur ses marchés stratégiques et dans l'accélération de sa croissance en Europe.

Avant de rejoindre Mandarine Gestion, Arnaud Ganet était directeur commercial et service clients chez Groupama Asset Management, où il a passé plus de 20 ans. Il y a occupé plusieurs postes clés, dont celui de directeur général de la filiale italienne, qu'il a créée et développée.

Il a ensuite pris en charge le développement commercial mondial, élargissant son périmètre aux marchés francophones et internationaux.