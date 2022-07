MAN OF THE MATCH® x PLAYER OF THE MATCH® annonce le lancement de sa marketplace NFTs avec la solution Eniblock de The Blockchain Group

MAN OF THE MATCH® x PLAYER OF THE MATCH® (MOTMxPOTM) choisit la solution Eniblock de The Blockchain Group pour le lancement de la toute première marketplace NFTs dans le football professionnel sur la blockchain Tezos.

MOTMxPOTM, propriétaire des marques déposées MAN OF THE MATCH® et PLAYER OF THE MATCH, lance sa propre place de marché NFTs sur la blockchain Tezos. Son objectif est de défendre des valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion dans le football professionnel en saluant et en récompensant de manière égale les performances exceptionnelles des joueurs et des joueuses sur le terrain par le biais de leurs trophés officiels MAN OF THE MATCH® et PLAYER OF THE MATCH® NFT Awards. Pour créer cette marketplace NFT, MOTMxPOTM s'est appuyé sur la solution Eniblock de The Blockchain Group, une plateforme tout-en-un qui permet de lancer sa propre place de marché NFT mais également de créer, de gérer et de faire évoluer la globalité de son projet Web3.