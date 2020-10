Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-La junte libère l'ex-Premier ministre Cissé et d'autres responsables Reuters • 08/10/2020 à 12:23









BAMAKO, 8 octobre (Reuters) - L'ancien Premier ministre malien, Boubou Cissé, et d'autres responsables politiques et militaires arrêtés lors du coup d'Etat survenu en août dernier ont été libérés, a déclaré le vice-président malien, le colonel Assimi Goïta. Cette libération était l'une des exigences de la communauté internationale et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), qui a levé mardi les sanctions imposées au Mali après le putsch du 18 août. Ce coup d'Etat a fait craindre à la communauté internationale une déstabilisation d'autres pays de la région, ce qui saperait les efforts dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le colonel Assimi Goïta, qui a dirigé le putsch, est resté au sein de l'exécutif en tant vice-président chargé des questions de sécurité et de défense, malgré la mise en place d'une équipe de transition chargée de conduire le pays vers des élections libres après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Parmi les personnes libérées figurent également Moussa Timbiné, le président évincé de l'Assemblée nationale, ainsi que huit généraux, selon un communiqué diffusé mercredi par le vice-président malien. (Tiemoko Diallo; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

