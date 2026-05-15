Malgré ses assurances, Trump a glané peu de résultats concrets en Chine

* Xi met en garde contre une mauvaise gestion du dossier taïwanais

* "La guerre en Iran n'aurait jamais dû avoir lieu", dit Pékin

* Des accords agricoles et énergétiques, sans plus de précisions

* Boeing chute en Bourse après une commande de seulement 200 avions

(Actualisé avec visite de Xi aux USA à l'automne, réaction chinoise)

par Trevor Hunnicutt et Mei Mei Chu

Le président américain Donald Trump a achevé vendredi une visite officielle en Chine en se félicitant, sans convaincre, d'avancées commerciales entre les deux rivaux économiques et sans obtenir à ce stade d'appui de Xi Jinping, allié du régime de Téhéran, pour un règlement du conflit en Iran.

En outre, le président chinois, couvert d'éloges par son homologue américain, a mis en garde Washington contre une mauvaise gestion du dossier taïwanais.

Donald Trump avait misé sur cette première visite d'un président américain depuis 2017 à Pékin pour redorer son blason à un moment où, notamment à cause de la guerre en Iran et de ses

répercussions sur les prix de l'essence, il est au plus bas dans les sondages à moins de six mois des "mid-terms" aux Etats-Unis.

"Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques, excellents pour les deux pays", a affirmé Donald Trump avant d'embarquer à bord d'Air Force One.

"Ce fut une visite incroyable. Je pense qu'elle a porté ses fruits", avait auparavant dit le président américain à son homologue lors de leur ultime rencontre à Zhongnanhai, un ancien jardin impérial abritant les bureaux des dirigeants chinois.

Mais juste avant le déjeuner, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un communiqué sans détour exprimant la frustration de Pékin face à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

"Ce conflit, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, n'a aucune raison de se poursuivre", a écrit le ministère chinois, ajoutant que Pékin soutenait les efforts visant à parvenir à un accord de paix dans un conflit qui a gravement affecté l'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale.

À Zhongnanhai, où les deux chefs de l'Etat ont discuté et flâné à l'extérieur du bâtiment, le président américain a déclaré avoir discuté avec son homologue de l'Iran et partager des points de vue "très similaires".

Si Donald Trump était à la recherche de coups commerciaux immédiats, comme la commande de 200 Boeing qui n'a pas suffi à impressionner les marchés, Xi Jinping a privilégié une approche plus long-termiste autour de la stabilisation du partenariat commercial avec Washington.

Le président Xi a qualifié la relation sino-américaine de "stabilité stratégique constructive", en rupture avec l'expression de "concurrence stratégique" employée par l'ancien président Joe Biden et que Pékin n'appréciait guère.

XI CET AUTOMNE AUX ETATS-UNIS

"Jusqu'ici la Chine n'avait pas proposé d'alternative, c'est fait maintenant. Si les Etats-Unis acceptent, il y aura du progrès", analyse Da Wei, directeur du Centre international pour la sécurité et la stratégie à l'université de Tsinghua à Pékin.

Si les observateurs s'attendaient avant la visite de Donald Trump en Chine que le locataire de la Maison blanche exhorte son homologue à user de son influence auprès de l'Iran pour parvenir à un accord, nombre d'analystes doutent désormais que Xi Jinping soit disposé à faire pression sur Téhéran.

Un compte rendu succinct effectué par la Maison blanche des discussions tenues jeudi entre Donald Trump et Xi Jinping souligne la volonté commune des deux dirigeants de rouvrir le détroit d'Ormuz, voie par laquelle transite en temps normal un cinquième des livraisons énergétiques mondiales. Il note également un apparent intérêt de Pékin pour l'acquisition de pétrole américain afin de réduire sa dépendance au Moyen-Orient.

"Ce qui frappe, c'est qu'il n'y a aucun engagement de la part de la Chine à prendre des mesures spécifiques concernant l’Iran", relève cependant Patricia Kim, chercheuse en politique étrangère à la Brookings Institution.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a annoncé que Xi Jinping se rendrait aux Etats-Unis à l'automne, répondant ainsi à une invitation du président Trump.

Le président américain s'est rendu en Chine dans une position affaiblie, après que la Cour suprême américaine et des tribunaux ont restreint sa capacité à imposer des droits de douane à son bon vouloir et alors que l'inflation engendrée par la guerre l'ont mis politiquement sous pression dans son pays.

Les responsables américains ont déclaré avoir conclu des accords pour la vente de produits agricoles et avoir progressé dans la mise en place de mécanismes de gestion des échanges futurs, les deux parties devant identifier 30 milliards de dollars de biens non sensibles. DE10FR10=RR

Peu de détails ont toutefois été fournis sur ces accords et rien n'indique qu'une avancée a été réalisée concernant la levée de l'interdiction des exportations vers la Chine des puces H200 de Nvidia NVDA.O conçues pour l'intelligence artificielle (IA). Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, s'est joint à la dernière minute à la délégation de chefs d'entreprises accompagnant Donald Trump en Chine.

200 BOEING

Donald Trump a déclaré sur Fox News que la Chine avait accepté de commander 200 appareils conçus par Boeing BA.N , son premier achat d'avions commerciaux de fabrication américaine depuis près d'une décennie. Les marchés espéraient une commande de quelque 500 appareils, si bien que l'action Boeing a chuté jeudi soir de plus de 4%.

"Pour le marché, le sommet est perçu stratégiquement rassurant tout en étant décevant sur le fond", résume Chim Lee, analyste pour la Chine à l'Economist Intelligence Unit.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a perdu 1,02% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a abandonné 1,12%, les investisseurs estimant que le sommet entre les deux principales économies mondiales n'avait guère produit des résultats tangibles.

Le principal résultat du sommet pourrait être le maintien d'une trêve commerciale provisoire conclue en marge d'un forum en Corée du Sud en octobre dernier, lorsque Donald Trump avait suspendu les droits de douane à trois chiffres sur les produits chinois tandis que Xi Jinping avait renoncé à sa décision de restreindre l'approvisionnement en terres rares.

La décision de prolonger ou non l'actuelle trêve commerciale au-delà de sa date butoir, fixée dans le courant de cette année, n'a pas encore été tranchée, a rapporté vendredi Bloomberg TV, citant le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, qui était du voyage en Chine.

Concernant Taïwan, île démocratique que Pékin considère comme une province renégate, le président chinois a mis en garde son homologue contre une mauvaise gestion de ce dossier. Ces propos représentent un avertissement d'une fermeté possiblement sans précédent à l'égard de Washington, en contraste avec l'atmosphère plutôt amicale et détendue du fastueux sommet.

D'après le ministère chinois des Affaires étrangères, Xi Jinping a livré ces commentaires lors d'une réunion à huis clos ayant duré plus de deux heures.

La Chine considère de longue date Taïwan comme le plus important point de contentieux dans ses relations avec les Etats-Unis, principal fournisseur d'armes de l'île, que Pékin dit vouloir ramener dans son giron sans exclure de recourir à la force.

Membre de la délégation accompagnant Donald Trump, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré à la chaîne américaine NBC News que la position américaine sur Taïwan restait "inchangée à ce jour'. "Nous faisons toujours connaître clairement notre position et nous passons aux autres sujets".

(Reportage de Trevor Hunnicut, Liz Lee, Antoni Slodkowski et Mei Mei Chu à Pékin; Ben Blanchard à Taipei; rédigé par David Brunnstrom et John Geddie; version française Jean Terzian, Claude Chendjou et Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)