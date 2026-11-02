Malgré la crise, la maroquinerie française ne veut pas céder au pessimisme

Malgré la crise actuelle de la consommation qui n'épargne pas le secteur du luxe, la Fédération Française de la Maroquinerie (FFM) refuse de céder à la sinistrose ambiante.

Dans son dernier état des lieux, l'organisation professionnelle, qui compte parmi ses membres des groupes aussi prestigieux qu'Hermès, Louis Vuitton ou Chanel, indique que les exportations de la filière ont reculé de plus de 2% pour s'établir à 6,21 milliards d'euros sur le premier semestre.

Mais l'association préfère retenir la vigueur du segment des sacs à main, véritable locomotive du secteur, qui a poursuivi sa progression sur les six premiers mois de l'année en enregistrant des exportations en hausse de 1% à 4,54 milliards d'euros.

"Ce qui demeure constant, c'est la solidité de notre secteur", insiste Edgard Schaffhauser, son président exécutif.

Ce dernier met notamment en avant près de 27% d'emplois en plus depuis 2021, des savoir-faire reconnus dans le monde entier, des ateliers dans toute la France et une balance commerciale largement positive.

Avec des importations qui sont ressorties à 2,18 milliards d'euros au premier semestre, le secteur continue en effet d'afficher un excédent élevé, fait valoir l'organisation.

D'après les chiffres de la FFM, le secteur emploie aujourd'hui quelque 42 750 salariés, répartis dans 380 entreprises et 708 sites dans toute la France.

Des situations malgré tout contrastées

En dépit de ce satisfecit apparent, Edgard Schaffhauser reconnaît que la maroquinerie française traverse aujourd'hui une période de ralentissement qui "appelle à la vigilance".

"Derrière les chiffres globaux se trouvent des situations très contrastées, avec des entreprises qui continuent de se développer et d'autres qui font face à un contexte plus tendu", souligne-t-il.

Il fait en particulier remarquer que les situations restent très diverses entre les grandes maisons comme les géants du luxe ou encore Longchamp et Lancel et un tissu de TPE et PME davantage exposé à la baisse des volumes.

La France est actuellement le troisième plus grand exportateur mondial de produits de maroquinerie avec 14,6% des exportations du secteur, derrière la Chine et l'Italie.