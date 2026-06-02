Malakoff Humanis boucle l'acquisition de Sienna Gestion auprès de GBL

(Zonebourse.com) - Le 2 octobre 2025, Malakoff Humanis annonçait l'entrée en négociation exclusive avec GBL pour l'acquisition de Sienna Gestion et Sienna Private Credit. Cette opération a été finalisée le 29 mai dernier. La nouvelle entité juridique nommée Sienna Gestion regroupe les activités dette privée, actifs cotés et actifs hybrides et la participation dans Neftys.

Cette opération ouvre une nouvelle phase de développement pour Sienna Gestion avec pour ambition d'accélérer sa stratégie de diversification, sous la direction de Xavier Collot, qui avait rejoint Sienna en 2022.

Sienna Gestion bénéficiera ainsi de l'expertise et des moyens apportés par le groupe Malakoff Humanis.

Par ailleurs, le groupe réaffirme sa stratégie visant à s'appuyer sur d'autres partenaires spécialisés pour ces activités.

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