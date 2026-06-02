L'Europe ouvre dans le vert, recul des prix du pétrole

Les traders de BGC, une société de courtage internationale située dans le centre financier Canary Wharf à Londres

Les principales Bourses européennes progressent mardi ‌en début de séance, aidées par le recul des prix du pétrole malgré l'incertitude ​sur les négociations de paix au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,86% à 8.217,03 points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,87% et à ​Londres, le FTSE 100 prend 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,93%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,65% et le ​Stoxx 600 progresse de 0,65%.

Les investisseurs se montrent ⁠plus optimistes mardi après une séance agitée la veille en raison de ‌l'escalade militaire dans le sud du Liban, qui a fait craindre un échec des négociations de paix au Moyen-Orient.

Donald Trump et le Liban ​ont ensuite annoncé un cessez-le-feu ‌partiel entre le Hezbollah et Israël, ce qui a quelque ⁠peu apaisé les tensions, la poursuite des combats sur ce front étant présentée par Téhéran comme l'un des principaux obstacles à la conclusion d'un protocole d'accord avec Washington.

Le ⁠Brent recule de ‌0,96% à 94,07 dollars le baril après une nouvelle flambée la veille.

"Nous ⁠maintenons comme hypothèse centrale une sortie de crise dans les semaines à venir, ‌mais restons vigilants compte tenu de la succession des déceptions des deux ⁠derniers mois et de l'impact négatif croissant que ce choc ⁠a sur l'activité mondiale, ‌écrit LBP AM dans une note publiée mardi.

Aux valeurs, STMicrolectronics grimpe de 8% après ​avoir relevé mardi son objectif de chiffre ‌d'affaires pour les centres de données, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs citant une demande forte en infrastructure IA.

Le ​secteur technologique de l'indice Stoxx (+2,39%) reste globalement bien orienté grâce aux perspectives optimistes de plusieurs groupes du secteur, dont l'Américain Hewlett Packard Enterprise, qui a ⁠annoncé lundi une importante révision à la hausse de ses prévisions en raison de la demande des centres de données.

Infineon gagne 6% à Francfort.

Abivax plonge pour sa part de 28%, au lendemain de la publication des résultats d'un essai évaluant l'obéfazimod, le médicament de la biotech française contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)