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Parcoursup: plus d'un million de candidats en attente des résultats
information fournie par AFP 02/06/2026 à 10:31

Parcoursup: plus d'un million de candidats en attente des résultats ( AFP / Anna KURTH )

Parcoursup: plus d'un million de candidats en attente des résultats ( AFP / Anna KURTH )

"Un petit peu stressé", Ilyas, 18 ans, attend comme plus d'un million d'autres candidats les premiers résultats de la plateforme d'inscription post-bac Parcoursup, qui seront connus mardi soir pour les lycéens et les étudiants en réorientation.

"Je n'arrive pas à réaliser, parce que c'est venu vite quand même", explique à l'AFP ce lycéen de Dreux (Eure-et-Loir). Il a fait 10 voeux, essentiellement en licence de cinéma à Paris, Rennes et Lille, mais aussi en LLCER anglais (langues, littératures, civilisations étrangères et régionales).

"Paris, ça a l'air assez sélectif", s'inquiète-t-il, mais "pour Lille, je pense que j'ai mes chances". Sa préférence reste toutefois la capitale, car "c'est plus proche et le programme a l'air plus attirant."

- "Dédramatiser" -

Les premières réponses tomberont en fin d'après-midi.

"Je sais que c'est stressant, mais il faut vraiment dédramatiser ce moment. C'est un parcours, tout ne se décide pas le 2 juin", insiste Delphine Manceau, présidente de la Conférence des grandes écoles (CGE) et directrice générale de l'école de commerce et de management NEOMA Business School.

Cette année, les candidats avaient jusqu'au 12 mars pour inscrire leurs voeux sur la plateforme, puis jusqu'au 1er avril pour compléter leur dossier et les confirmer.

Parcoursup a recueilli cette année les voeux de 1.046.000 candidats dans l'enseignement supérieur, "un chiffre record depuis 2018" et le lancement de la plateforme en remplacement d'APB, selon le ministère de l'Enseignement supérieur. L'an dernier, ils étaient 980.000.

Parmi les candidats, figurent 657.000 lycéens scolarisés en France, soit 9.500 de plus que l'année dernière. Une augmentation très largement portée par les élèves de Terminale professionnelle, qui sont 8.000 de plus qu'en 2025 à avoir confirmé au moins un voeu.

On compte également 206.000 étudiants souhaitant changer de voie, contre 183.000 l'an dernier, et 122.000 candidats non scolarisés et ayant un projet de reprise d'études (+10.000).

Yanis, 19 ans, est l'un des nombreux candidats en réorientation. Après une première année de médecine avortée à Tours, il a postulé pour des licences de droit, de gestion et d'économie.

Il assure être "moins stressé" que l'an dernier. "Je me dis que j'aurai forcément quelque chose qui me plaît", explique-t-il.

- La licence en tête des demandes -

Au total, plus de 14 millions de vœux et sous-voeux ont été formulés sur la plateforme pour des formations sous statut étudiant, en légère hausse par rapport à 2025.

La licence est la filière de formation la plus demandée par les lycéens, avec 34,6% des voeux confirmés, devant le BTS (27,8%), le bachelor universitaire de technologie (BUT, 11%) et les diplômes d'État sanitaires et sociaux, (6,8%) notamment les formations en soins infirmiers. 6% des vœux concernent des classes préparatoires.

Plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation: être accepté ("oui"), accepté sous condition ("oui si", pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé), en liste d'attente ou encore refusé (uniquement pour les filières sélectives).

Comme chaque année, les candidats pourront d'abord consulter leurs résultats. Puis, plus tard dans la soirée, commencer à répondre aux propositions reçues.

La phase principale d'admission durera jusqu'au 11 juillet, période pendant laquelle les candidats continueront de recevoir des réponses.

Du 11 juin au 10 septembre, de nouveaux vœux seront possibles dans les formations disposant encore de places.

Tout ce processus reste conditionné à l'obtention du bac, dont les résultats seront communiqués le 7 juillet.

L'an dernier, deux tiers des lycéens avaient reçu au moins une proposition sur Parcoursup dès le premier jour, et 94 % au terme de la procédure.

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