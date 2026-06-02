Stellantis va investir €1 md en france pour trois nouvelles peugeot

Le logo de Stellantis trône sur le bâtiment de la société à Poissy

Stellantis a annoncé mardi ‌son intention d'investir plus d'un milliard d'euros en France pour produire à ​Mulhouse (Haut-Rhin) trois nouveaux modèles Peugeot, avec la nouvelle plateforme STLA One dévoilée une dizaine de jours plus tôt.

Dans un communiqué, le constructeur automobile franco-italo-américain ​a déclaré que ces modèles électriques et hybrides Peugeot seront assemblés à Mulhouse à partir ​de 2029.

Cette plateforme, qui devrait servir ⁠de base à un million de voitures par an d'ici 2030, ‌doit permettre de baisser les coûts de production des véhicules électriques, mais aussi de continuer à proposer des versions thermiques ​et hybrides pour parer ‌à tous les aléas en matière de rythme ⁠d'électrification.

Elle doit permettre de produire des voitures allant des citadines aux modèles compactes, remplaçant ainsi au moins deux architectures actuelles du groupe.

Selon deux sources ⁠proches du dossier, ‌elle servira aux prochaines générations de Peugeot 308 à ainsi ⁠qu'à un nouveau SUV de taille compacte, moins grand que les ‌actuelles 408 ou 3008.

Ce projet constitue une partie de l'enveloppe ⁠de plus d'un milliard d'euros que Stellantis prévoit d'investir ⁠en France pour produire ‌une nouvelle génération de véhicules électriques à partir de 2029 et dont ​le président français Emmanuel Macron ‌s'est fait l'écho une semaine plus tôt.

Le constructeur franco-italo-américain a dévoilé fin mai un nouveau plan ​stratégique à 60 milliards d'euros pour relancer sa croissance, passant par le lancement de pas moins de 60 nouveaux véhicules d'ici ⁠2030 et une simplification de sa stratégie d'architectures de véhicules pour se maintenir dans la course à l'électrification.

L'usine de Mulhouse de Stellantis, qui emploie actuellement 2.000 personnes environ dans l'assemblage, produit les Peugeot 308 et 408, ainsi que la DS7.

(Reportage Gilles Guillaume, avec la contribution de Coralie Lamarque ; ​édité par Augustin Turpin)