Malaisie : TotalEnergies finalise l’acquisition des actifs amont gaziers de SapuraOMV

(AOF) - TotalEnergies a finalisé l'acquisition des participations de OMV (50%) et de Sapura Upstream Assets (50%) dans SapuraOMV Upstream, un producteur et opérateur de gaz indépendant en Malaisie. Les principaux actifs de SapuraOMV sont ses participations opérées de 40% dans le bloc SK408 et de 30% dans le bloc SK310, tous deux situés au large de la côte du Sarawak, en Malaisie.

En 2024, la production opérée par SapuraOMV (100%), soutenue en particulier par la mise en production du champ gazier de Jerun en juillet, devrait s'élever à environ 590 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel, destinée à l'usine de liquéfaction de Bintulu, opérée par Petronas, ainsi que 10 000 barils par jour de condensats.

Avec la finalisation de l'acquisition de SapuraOMV Upstream, TotalEnergies compte environ 300 salariés dans le pays et détient désormais des participations opérées de 40% dans le bloc SK408 et de 30% dans le bloc SK310.

