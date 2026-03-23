Maladie de Lyme: résultats mitigés d'un vaccin à l'étude, Valneva décroche en Bourse

Les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Valneva ont annoncé lundi que leur vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, une infection bactérienne provoquée par les morsure de tiques, avait démontré "une forte efficacité" lors d'un essai clinique avancé qui n'a cependant pas rempli son critère principal.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Ce candidat-vaccin "a démontré une efficacité de plus de 70% dans la prévention de la maladie de Lyme chez les personnes âgées de cinq ans et plus", soulignent les groupes américain et franco-autrichien dans un communiqué commun.

En revanche, le nombre de cas observés étant inférieur aux attentes, le critère statistique principal "n'a pas été atteint lors de la première analyse", ajoute le communiqué.

Dans la foulée de cette annonce, l'action Valneva plongeait de plus de 38% vers 13H00 à la Bourse de Paris dans un marché en hausse de 0,70%.

Pfizer s'est toutefois dit "confiant dans le potentiel du vaccin" développé en partenariat avec Valneva et "prévoit de soumettre des dossiers aux autorités réglementaires" aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, selon le communiqué.

Il n’existe actuellement aucun vaccin humain approuvé contre la maladie de Lyme, une infection systémique causée par la bactérie Borrelia burgdorferi transmise à l’homme par les tiques infectées.

L'infection se traduit le plus souvent par une rougeur de la peau vers la morsure, mais peut aussi causer d'autres troubles, notamment neurologiques.

Le vaccin expérimental codéveloppé par Pfizer et Valneva stimule l'organisme pour qu'il produise des anticorps contre la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Quand une tique se nourrit sur la personne vaccinée, elle ingère ces anticorps en même temps que le sang. Ces anticorps empêchent ainsi la transmission de la maladie de la tique à l’humain.