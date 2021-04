Makheia - Trois nouveaux budgets pour notre agence de Communication Marketing Mademoiselle Scarlett

Trois nouveaux budgets pour Mademoiselle Scarlett : Juratoys, Pacifica et Clauger.

Après compétition, Mademoiselle Scarlett, l'agence de Communication Marketing du Groupe Makheia, annonce le gain de trois nouveaux budgets.



Juratoys :

Etude et conseil sur la stratégie de marque du Groupe et de ses marques commerciales, définition de leur positionnement et territoire d'expression pour Janod (fabricant des jouets en bois), Kaloo (peluches) et Lilliputiens (jouets d'éveil).



Pacifica :

Développement d'une plateforme digitale de création de vidéos personnalisées destinées à l'optimisation de la conversion de leads prospects et clients.



Clauger :

Refonte du site corporate et business du spécialiste du froid industriel et du traitement de l'air.