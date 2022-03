Makheia - Chiffre d’affaires 2021 - Une année de stabilisation en terme de CA et un New Business en ligne avec les objectifs

Chiffre d’affaires 2021 - Une année de stabilisation en terme de CA et un New Business en ligne avec les objectifs



Après une année de restructuration et la mise en place d’un nouveau positionnement, les agences du Groupe Makheia auront gagné 1,7 M€ de MB de New Business en 2021 et affichent un taux de réussite aux compétitions de 51 % (versus 30 % en 2020).



Le chiffre d’affaires de l’année 2021 s’établit ainsi à 9,7 M€ sur la base de comptes 2021 non encore certifiés, versus 9,8 M€ en 2020, avec une marge brute également stable à 7,7 M€ (identique à l’an passé).



Malgré le contexte difficile et un marché incertain, Makheia a su entretenir ses relations avec ses clients historiques mais aussi conquérir de nouveaux comptes clients parmi lesquels :

o Vins Richard : Site institutionnel

o Forum de Paris sur la Paix : Plateforme digitale

o Audemars Piguet : E-learning

o Recyclivre : Plateforme digitale

o Juratoys : Stratégie de marque

o Laboratoires Synergia : Stratégie de marque

o Enfin le Groupe a signé des collaborations avec de nouvelles marques du Groupe Pierre Fabre (Eludril, Dexeryl, Ducray…)



Autant de clients pour lesquels le Groupe a su se différencier et mettre au service des marques les expertises de ses trois agences : Big Youth (Digital), Sequoia (Corporate & Content) et Mademoiselle Scarlett (Communication Marketing).



AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DES RÉSULTATS .. /.. suite dans le communiqué