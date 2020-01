Majedie veut encourager les femmes à se tourner vers la gestion d' actifs

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion britannique Majedie Asset Management a créé une compétition pour encourager les femmes à travailler dans le secteur de la gestion d' actifs. Elle a dévoilé le 23 janvier les quatre équipes d' étudiantes qui tenteront de remporter le titre de " l' investisseur de la nouvelle génération 2020 " .

Les équipes viennent des universités de Bath, Cambridge, Exeter, et de la London School of Economics, et sont composées uniquement de femmes.

Chaque équipe se voit confier un portefeuille virtuel de 25.000 livres pour investir dans des actions cotées. La compétition a commencé le 23 janvier et se terminera le 30 juin.

Majedie fournira aux équipes concurrentes une formation approfondie en matière de sélection de titres, de construction de portefeuilles, de modélisation financière, d' intégration ESG, ainsi qu' un mentorat de la part de ses gérants sur la période.

Le gain virtuel réalisé pendant la compétition par chaque équipe sera transformé en espèces sonnantes et trébuchantes et versé à des organisations caritatives. L' équipe ayant affiché la meilleure performance recevra aussi 5.000 livres qui seront donnés à une œuvre caritative au Royaume-Uni.