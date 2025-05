Maisons du Monde sous le signe de l'incertitude

AOF - EN SAVOIR PLUS

Côté perspectives, l'entreprise vise désormais un objectif de FCF cumulé de 100 millions d'euros sur une période de 4 ans au lieu de 3, soit pour la période 2024 – 2027 au lieu de 2024-2026 pour autant que les conditions de marché ne se dégradent pas davantage, au vu d'un contexte d'incertitude et d'attentisme qui s'accentue ces dernières semaines, et d'une reprise de la consommation qui semble compromise à court terme.

" Malgré un contexte de marché demeuré difficile au premier trimestre 2025, nous commençons à observer des résultats encourageants, notamment en Europe du Sud", a déclaré François-Melchior de Polignac, Directeur Général. Il a ajouté que "la reprise de la demande tarde à se matérialiser en raison de l'incertitude persistante affectant les consommateurs et entraînant un report des dépenses discrétionnaires, notamment en France".

(AOF) - Maisons du Monde (-6,61% à 2,61 euros) a fait état d'une baisse de 9,9% de ses ventes au premier trimestre, à 221,4 millions d'euros. L’activité en France recule de 11,8% dans "un contexte de consommation toujours marqué par l’incertitude ", précise le distributeur de meubles et d'objets de décoration. L’activité en ligne s'inscrit en repli de 17,6 %, à 58,8 millions d’euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.