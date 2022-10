Maisons de retraite : vers une longue convalescence

Après la publication d’un livre sur la maltraitance dans les maisons de retraite, le secteur souffre et devra améliorer les conditions de travail et la formation du personnel et l'attention donnée aux pensionnaires. (© Shutterstock))

Le secteur souffre du scandale Orpea, de l’inflation et de la hausse des taux. Le redressement passe par davantage d’attention aux résidents, aux familles et aux salariés.

Leaders en Europe, les grands gérants français des maisons de retraite et des soins de suite sont mal en point. Au baromètre boursier, Orpea a perdu 88% depuis le début d’année, Korian 66% et LNA Santé 50% . «Le secteur est vendu, beaucoup d’investisseurs ne veulent plus y toucher», constate Stephan Dubosq, gérant chez Kirao.

Depuis la parution du livre Les Fossoyeurs, de Victor Castanet (éditions Fayard), en janvier dernier, qui accusait Orpea de maltraiter les personnes âgées et de détourner l’argent public à son profit, la société autrefois préférée de la communauté financière voit les procès s’accumuler. L’État lui demande de rembourser plus de 50 millions d’euros.

Korian, qui n’avait pourtant pas abusé des fonds publics, fait aussi face au déchaînement médiatique et aux plaintes. «Moins que les doigts de la main et pour des montants à quatre chiffres», tempère Philippe Garin, directeur financier de Korian. Peu attaqué, LNA garde le cap.

Pour sortir de la tempête, les dirigeants devront éviter toute nouvelle controverse sur des détournements de fonds, la recherche exacerbée du profit, la maltraitance, l'arrogance à l’égard des familles et salariés… Un pilotage délicat tant «le métier de la dépendance et des soins de vie peut facilement prêter à la critique», observent les gérants de Sycomore, qui ont mis la pression sur Orpea et