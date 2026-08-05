Maison Pommery & Associés sécurise sa trésorerie et trace sa feuille de route de désendettement

L'acteur majeur du secteur du Champagne a franchi une étape clé dans son processus de restructuration. Le groupe champenois et neuf de ses filiales ont obtenu l'homologation par le Tribunal de Commerce de Reims d'un protocole de conciliation conclu avec leurs principaux partenaires bancaires, sécurisant la trésorerie et les besoins de financement de l'entreprise jusqu'au 19 juin 2027 (avec une faculté d'extension jusqu'en juin 2028).

Le protocole de conciliation comprend un volet financier majeur destiné à stabiliser la structure du groupe. Il comprend une injection de 42,8 millions d'euros de trésorerie disponible dès début septembre 2026, assorti d'un privilège de conciliation et de garanties sur les actifs viticoles (nantissements sur la SAS Pommery et fiducies). En outre, un aménagement de la dette est prévu avec une prorogation des concours bancaires à court et moyen terme arrivant à échéance (incluant le prêt Natixis de 50 MEUR) avec franchise de remboursement en principal.

En parallèle, le groupe a confirmé que la période de négociations exclusives engagée le 2 juin 2026 avec le géant allemand Henkell International, qui portait sur un possible partenariat stratégique et l'entrée au capital d'un actionnaire majoritaire, a pris fin le 31 juillet sans aboutir à un accord à ce stade. Même si les deux acteurs restent ouverts à de futures discussions, Maison Pommery & Associés retrouve dès le 1er août sa liberté stratégique pour envisager des cessions d'actifs non stratégiques ou toute autre opération visant à renforcer ses fonds propres.

Maison Pommery confirme une trajectoire de désendettement articulée autour de deux leviers : des cessions d'actifs non stratégiques (environ 100 millions d'euros) et une réduction programmée des stocks.