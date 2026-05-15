Magnum enregistre sa meilleure journée de tous les temps suite à des rumeurs concernant des offres potentielles de fonds d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Le cours de l'action de Magnum Ice Cream Company MICCT.AS a bondi de 16 % après que deux sources proches du dossier ont déclaré à Reuters que les sociétés de capital-investissement Blackstone et CD&R étudiaient la possibilité de faire une offre sur Magnum

** Les discussions en sont à un stade précoce et les deux prétendants attendent que Magnum publie ses chiffres d'affaires estivaux, tout en surveillant le cours de l'action, avant de prendre une décision, a déclaré une source à Reuters

** Magnum, Blackstone, CD&R et le principal actionnaire Unilever ULVR.L ont refusé de commenter

** Les actions de Magnum sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse journalière jamais observée si les gains se maintiennent; elles affichaient une baisse de 4,5 % depuis le début de l'année à la clôture de jeudi

** Magnum se négocie à environ 15,3 euros (17,79 dollars), soit une hausse de 19 % par rapport au prix d'introduction en bourse de 12,8 euros

(1 $ = 0,8599 euro)