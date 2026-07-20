Magnolia Oil & Gas recule après avoir lancé une émission d'actions d'un milliard de dollars pour l'acquisition de WildFire Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 juillet - ** Le titre de Magnolia Oil & Gas MGY.N a reculé de 5,4 % à 24,15 dollars après la clôture de la Bourse, suite à l'annonce d'une levée de fonds liée à une opération de fusion-acquisition ** MGY lance une émission d’actions d’un milliard de dollars pour financer l’acquisition de WildFire Energy ** Le producteur de pétrole de schiste a annoncé lundi avant l'ouverture de la Bourse qu'il avait conclu un accord pour racheter WildFire pour environ 4 milliards de dollars, dette comprise, afin de renforcer sa présence dans le gisement de Giddings, dans le sud du Texas
** L’action MGY a clôturé lundi en baisse de 6,3 % à 25,53 dollars, ramenant son gain depuis le début de l’année à environ 17 %
** JP Morgan et Goldman Sachs sont, entre autres, les co-chefs de file de l'émission d'actions
** Basée à Houston, au Texas, MGY compte environ 184,95 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 4,7 milliards de dollars
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