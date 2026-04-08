Maersk reste prudent sur le transport maritime dans le détroit d'Ormuz malgré le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Maersk s'efforce d'obtenir plus de clarté sur le cessez-le-feu

* La société affirme qu'elle n'apportera aucun changement à ses services spécifiques

* La guerre au Moyen-Orient a pratiquement paralysé le transport maritime dans le Golfe

(Ajoute le contexte, plus de commentaires de Maersk dans les paragraphes 4-9)

Maersk MAERSKb.CO a déclaré mercredi que le cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les États-Unis et l'Iran pourrait ouvrir certaines possibilités pour les navires dans le détroit d'Ormuz, mais qu'il n'offrait pas encore suffisamment de certitudes en matière de sécurité pour permettre la reprise des opérations normales.

"À ce stade, nous adoptons une approche prudente et nous n'apportons aucun changement à des services spécifiques", a déclaré le groupe de transport maritime danois dans un communiqué transmis à Reuters.

La guerre qui a débuté par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran en février, suivies d'attaques iraniennes dans toute la région et de la fermeture du détroit d'Ormuz, a pratiquement paralysé le transport maritime dans le Golfe, ce qui a eu des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Maersk, l'un des plus grands groupes mondiaux de transport maritime par conteneurs, a suspendu le mois dernier les réservations de fret vers de nombreux ports de la région du Golfe et a introduit des suppléments d'urgence pour le carburant de soute dans le monde entier afin de compenser la hausse des coûts du carburant.

LE CESSEZ-LE-FEU N'A PAS ENCORE APPORTÉ DE "CERTITUDE MARITIME TOTALE"

"Le cessez-le-feu peut créer des opportunités de transit, mais il n'offre pas encore une certitude maritime totale et nous devons comprendre toutes les conditions potentielles qui y sont liées", a déclaré Maersk.

"Toute décision de transiter par le détroit d'Ormuz sera fondée sur une évaluation continue des risques, une surveillance étroite de la situation en matière de sécurité et les conseils des autorités et partenaires compétents", a déclaré Maersk.

La compagnie a utilisé un système de "pont terrestre" via les ports de Jeddah en Arabie saoudite, Salalah et Sohar à Oman, et Khor Fakkan aux Émirats arabes unis, pour acheminer le fret avant de le transporter par voie terrestre vers des destinations dans la région du Golfe.

"Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation et à fournir des mises à jour au fur et à mesure que des éclaircissements seront apportés au cours des heures et des jours à venir", a déclaré Maersk.