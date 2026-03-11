Maersk interrompt ses activités au port de Salalah (Oman) après un incident

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Maersk MAERSKb.CO a déclaré mercredi que toutes les opérations au port de Salalah à Oman avaient été interrompues jusqu'à nouvel ordre.
La société a ajouté que cette décision faisait suite à un incident en cours près du terminal de marchandises générales à Salalah, sans donner plus de détails.
