Maersk interrompt ses activités au port de Salalah (Oman) après un incident
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Maersk MAERSKb.CO a déclaré mercredi que toutes les opérations au port de Salalah à Oman avaient été interrompues jusqu'à nouvel ordre.

La société a ajouté que cette décision faisait suite à un incident en cours près du terminal de marchandises générales à Salalah, sans donner plus de détails.

Guerre en Iran

