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Maersk et Hapag-Lloyd reprennent davantage de traversées via le canal de Suez
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 10:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur ce changement et le contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Le groupe maritime danois Maersk

MAERSKb.CO a annoncé lundi qu’un autre service de conteneurs de son réseau Gemini, exploité en partenariat avec l’allemand Hapag-Lloyd HLAG.DE , allait reprendre ses traversées par la mer Rouge et le canal de Suez, dans le cadre d’un retour progressif dans la région.

Le corridor commercial Asie-Europe passant par le canal de Suez avait été abandonné par la plupart des armateurs au début de cette décennie, à la suite des attaques perpétrées en mer Rouge par les Houthis du Yémen, obligeant les navires à emprunter la route beaucoup plus longue contournant le cap de Bonne-Espérance en Afrique.

Mais Maersk et Hapag-Lloyd ont annoncé début juillet qu’ils allaient reprendre un service reliant l’Asie, la Méditerranée et l’Europe via le canal de Suez, et Maersk a également indiqué par la suite qu’un service reliant le Moyen-Orient à la côte Est des États-Unis ferait de même.

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