Maersk dépasse les attentes au T1 mais reste prudent face à la guerre en Iran

Le groupe de transport maritime Maersk MAERSKb.CO a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation au premier trimestre légèrement supérieur aux attentes et a maintenu inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avertissant que la guerre en Iran assombrissait les perspectives concernant les tarifs de fret et les coûts.

Maersk, souvent considéré comme un baromètre du commerce mondial, continue de prévoir une croissance des volumes mondiaux de conteneurs comprise entre 2% et 4% cette année.

"Les perspectives de la demande mondiale de conteneurs en 2026 sont extrêmement incertaines. La hausse des prix de l’énergie et les contraintes pesant sur le commerce dans la région du Golfe supérieur, qui représentait environ 6% du commerce mondial de conteneurs en 2025, constituent des risques baissiers pour la dynamique de croissance", a indiqué le groupe dans un communiqué.

L’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sur la période janvier-mars s’est élevé à 1,73 milliard de dollars, au-dessus du consensus fourni par le groupe de 1,66 milliard de dollars, mais nettement en-deçà des 2,71 milliards enregistrés un an plus tôt.

Le premier trimestre ne reflète pas pleinement l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, le conflit ayant débuté le 28 février avec des frappes coordonnées menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Le conflit a perturbé les routes maritimes dans toute la région après la fermeture par l’Iran du détroit d’Ormuz au trafic commercial, entraînant une hausse des coûts, notamment du carburant.

Maersk a indiqué que les tarifs de fret avaient reculé au cours du trimestre en raison de la persistance d’une surcapacité, avant de fortement rebondir vers la fin de la période après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Certains analystes ont toutefois averti que le conflit pourrait peser sur les résultats de Maersk, les tarifs de fret sur la route Asie-Europe étant quasiment revenus à leurs niveaux d’avant-guerre tandis que les coûts du carburant demeurent élevés.

Maersk a ajouté que les perturbations opérationnelles combinées à la hausse des coûts du carburant devraient accroître les dépenses, que le groupe s’efforce de répercuter sur ses clients.

(Stine Jacobsen et Jesus Calero, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)