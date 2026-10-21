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Maersk dans le rouge sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 10:59

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A.P. Moller-Maersk perd 1,6% à 23 660 DKK à Copenhague, victime d'une dégradation de recommandation de la part d'UBS sur le titre, la banque helvétique pointant des risques à moyen terme pour le géant danois du transport maritime de marchandises.

UBS passe ainsi à "vendre" sur le dossier, contre une recommandation "neutre" précédemment, avec un objectif de cours certes relevé de 17 800 à 19 680 DKK, mais laissant encore entrevoir un potentiel de baisse de 18% par rapport au dernier cours de clôture.

"Les perspectives de résultats de Maersk s'améliorent à court terme, mais la montée des surcapacités dans le transport maritime et le risque d'un renforcement du protectionnisme en Europe pèsent sur les perspectives à moyen terme", explique l'établissement suisse.

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
23 610,000 DKK LSE Intl -1,77%
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