Maersk Baltimore et un navire affrété à temps par Maersk ont quitté le golfe Persique, selon la compagnie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe maritime danois Maersk
MAERSKb.CO a annoncé jeudi que le Maersk Baltimore et un navire affrété à temps par Maersk avaient quitté le golfe Persique sans encombre dans la nuit du 24 au 25 juin.
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