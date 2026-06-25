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Maersk Baltimore et un navire affrété à temps par Maersk ont quitté le golfe Persique, selon la compagnie
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 09:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe maritime danois Maersk

MAERSKb.CO a annoncé jeudi que le Maersk Baltimore et un navire affrété à temps par Maersk avaient quitté le golfe Persique sans encombre dans la nuit du 24 au 25 juin.

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