MADVERTISE : MADVERTISE : Signature d'un accord ferme pour la cession d'actifs avec le groupe Azerion - Accélération du redéploiement stratégique

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 5 juillet 2022 – 8h

Signature d'un accord ferme pour la cession d'actifs avec le groupe Azerion

Accélération du redéploiement stratégique

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG) , l'AdTech européenne dédiée à la publicité sur mobile, annonce la signature d'un accord ferme avec le groupe néerlandais Azerion pour la cession de ses filiales dédiées à la publicité sur mobile en Allemagne et en France pour un montant total de 11,3 M€ payés en espèces et en actions Azerion.

Cet accord s'inscrit dans la nouvelle stratégie du Groupe, engagée depuis l'arrivée de Park Partners en tant qu'actionnaire de référence, qui vise à opérer une réorientation stratégique afin de se positionner sur un segment à fort potentiel dans le web 3.0 et la technologie blockchain.

Le groupe international Azerion, récemment côté sur la Bourse d'Amsterdam (NL00150006Z9 -AZRN), a développé une plateforme de publicité digitale et de divertissements. Avec l'acquisition du vaste réseau publicitaire et de la technologie « Blue Stack » de monétisation mobile de Madvertise, Azerion va significativement renforcer son offre numérique in-app pour les éditeurs et les annonceurs, ainsi que sa présence sur le marché français et allemand.

Cette cession stratégique des filiales françaises et allemandes de Madvertise, sera payée en numéraire pour au moins 4,8 M€ et le solde en actions du groupe Azerion, soit près de 6,5 M€ avec un versement initial représentant 384 614 actions Azerion [1] . L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin du mois de juillet 2022. Cet accord démontre la forte valeur ajoutée de l'offre premium de Madvertise et s'accompagne d'un contrat d'accompagnement avec Azerion d'une durée de 12 mois afin d'assurer la transition du savoir-faire et de la technologie.

Les équipes R&D, moteur et cœur de l'innovation de la société, resteront au sein de Madvertise, au travers de sa filiale Appsfire. Elles accompagneront le développement de nouvelles solutions innovantes sur la blockchain et le web 3.0.

Cette opération permet Madvertise de se finaliser son désendettement en soldant également l'intégralité sa dette intragroupe (2,1 M€). Elle doit permettre d'accélérer le redéploiement stratégique du Groupe en concentrant les investissements sur de nouveaux marchés prioritaires à très forte croissance. Les grandes lignes et le calendrier de ce plan d'action seront précisés dans les prochaines semaines.

Atilla Aytekin, CO-CEO de Azerion commente : « Nous sommes ravis de voir les équipes de Madvertise en Allemagne et en France rejoindre nos rangs. Leur technologie d'ad-serving s'inscrit parfaitement dans notre ambition de fournir à nos éditeurs les meilleurs moyens d'augmenter leurs revenus en optimisant leur inventaire publicitaire. Cette acquisition témoigne de notre engagement en France et en Allemagne, deux des marchés les plus importants en matière de publicité numérique en Europe. Quelques mois après l'acquisition de la société espagnole de marketing numérique Infinia, l'acquisition des filiales de Madvertise renforce notre projet de devenir l'un des leaders européens de la publicité mobile dans les jeux ».

Paul Amsellem, Président de Madvertise , déclare « Nous sommes ravis d'avoir réalisé cette opération avec un groupe d'envergure comme Azerion qui va permettre aux équipes opérationnelles de Madvertise d'accélérer significativement le développement de l'offre de publicité mobile, initiée il y a maintenant plus de 10 ans. Nous avons créé une offre premium de qualité et constitué le plus vaste portefeuille d'éditeurs en France et en Allemagne. C'est avec fierté et plaisir que nous accompagnerons Azerion afin d'assurer une transition optimale pour les équipes des 2 groupes. Cette opération va nous donner les moyens d'investir sur des marchés à fort potentiel dans le cadre de notre redéploiement stratégique qui sera présenté prochainement. Nous entamons une nouvelle page de notre histoire. »

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

A propos d'Azerion

Azerion est une plateforme de divertissement numérique et de médias à forte croissance. Société de technologie et de données axée sur le contenu, Azerion sert les consommateurs, les éditeurs numériques, les annonceurs et les créateurs de jeux dans le monde entier. La plateforme intégrée d'Azerion fournit des solutions technologiques pour automatiser l'achat et la vente de publicité numérique pour les acheteurs et vendeurs de médias, soutenus par des équipes de vente et de gestion de campagne sur le marché. Grâce à notre technologie, les créateurs de contenu, les éditeurs numériques et les annonceurs travaillent avec Azerion pour atteindre les millions de personnes à travers le monde qui jouent aux jeux d'Azerion et regardent son contenu de divertissement distribué afin d'augmenter l'engagement, la fidélité et de stimuler le commerce électronique.

Fondée en 2014 par deux entrepreneurs néerlandais, Azerion a connu une expansion rapide portée par une croissance organique et des acquisitions stratégiques. Azerion a son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas, et est une société cotée en bourse sur Euronext Amsterdam.

Pour plus d'informations, visitez : www.azerion.com .

Contacts Madvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 65

madvertise@aelium.fr Contact Azerion

Relations Presse

Paola Tarazona

Email: p.tarazona@azerion.com

Tel: + 31 (0) 6 28 56 74 80

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

[1] Ces actions ne sont pas soumises à un engagement de conservation. Le complément du prix sera réglé par Azerion en septembre 2022 et pourra se faire en actions ou en numéraire.

